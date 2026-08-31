Τον γιο τους βάφτισαν την Κυριακή 30 Αυγούστου η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Ο μικρός πήρε το όνομα Ορφέας και μετά το μυστήριο ακολούθησε πάρτι, όπου οι καλεσμένοι διασκέδασαν και χόρεψαν.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Αποστόλης Τότσικας και η Ρούλα Ρέβη. Ο ηθοποιός φαίνεται πως διασκέδασε ιδιαίτερα, με τον χορό του να ξεχωρίζει και να τραβά τα βλέμματα.

Η Ρούλα Ρέβη κατέγραψε τη στιγμή με το κινητό της και ανέβασε το σχετικό βίντεο στα social media. Στο στιγμιότυπο, ο ηθοποιός χορεύει με πολύ κέφι, ενώ η ίδια έγραψε με χιούμορ: «Έλα ωραίος καλεσμένος».

Στο ίδιο story έκανε tag τον σύζυγό της, αλλά και την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και τον Κίμωνα Κουρή.

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