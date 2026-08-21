Αποστόλης Τότσικας: Οι ημίγυμνες πόζες του ηθοποιού στην παραλία που ξετρέλαναν τις θαυμάστριές του

Ο Αποστόλης Τότσικας πέρασε φέτος ξέγνοιαστες διακοπές, με την οικογένειά του και με αγαπημένους του φίλους. Μάλιστα, σε πρόσφατη δημοσίευση, τον είδαμε με τη σύζυγό του, Ρούλα Ρέβη και τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη, σε ένα αυθεντικό νησιώτικο πανηγύρι περνώντας μια μοναδική βραδιά.

Ο γνωστός ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ένα άλμπουμ με 14 φωτογραφίες, δίνοντας μια μικρή γεύση από τις όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές των διακοπών του. Χωρίς πολλές λέξεις και με μια λιτή λεζάντα, άφησε αυτή τη φορά τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους.

Σε κάποια από τα στιγμιότυπα, ο Αποστόλης Τότσικας ποζάρει χαλαρός δίπλα στη θάλασσα, άλλοτε ξαπλωμένος στην παραλία και άλλοτε φορώντας τα γυαλιά ηλίου του.

Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζουν και πιο προσωπικές, τρυφερές στιγμές. Σε μερικές από αυτές βλέπουμε το ζευγάρι να ποζάρει μαζί με τα παιδιά τους, ενώ το φωτογραφικό άλμπουμ συμπληρώνουν εικόνες από το φυσικό τοπίο, με τον Αποστόλη Τότσικα να βρίσκεται πάνω σε ένα βράχο την ώρα που ο ήλιος δύει, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό καλοκαιρινό σκηνικό.

Σε σχετικά πρόσφατη συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε για την πατρότητα, αναφέροντας τα εξής: «Όταν γίνεται γονιός γίνεσαι και πιο υπεύθυνος, είσαι λίγο πιο σε εγρήγορση! Είσαι ο προστάτης, ο μπαμπάς, ο φίλος, είναι όλο αυτό το πακέτο που προσπαθείς κάθε μέρα και παλεύεις να πετύχεις. Η πιο δύσκολη περίοδος με τα παιδιά ήταν το αρχικό κομμάτι, γιατί δεν έχει πολύ ύπνο και χάνεις το μυαλό σου».