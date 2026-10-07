Τον Αποστόλη Τότσικα υποδέχτηκε στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» η Σίσσυ Χρηστίδου, το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Ο ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση του με την εικόνα του, την πορεία του στην υποκριτική, αλλά και τα παιδιά του.

«Ήθελα από μικρός να γίνω ηθοποιός»

Ο Αποστόλης Τότσικας ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν τον απασχόλησε ιδιαίτερα η εξωτερική του εμφάνιση ή η εικόνα που είχαν οι άλλοι για εκείνον.

«Ποτέ δεν είχα αίσθηση του πώς είμαι, δε με είδα σαν τον “ωραίο”, δε με ενδιέφερε αυτό. Ήθελα από πολύ μικρός να γίνω ηθοποιός, είχα και τις επιρροές λόγω του πατέρα μου, ουσιαστικά γεννήθηκα μέσα σε αυτό», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, από την αρχή της καριέρας του προτίμησε να δίνει έμφαση στη δουλειά και στις συνεργασίες του, αφήνοντας την προσωπική του εικόνα σε δεύτερο πλάνο.

«Όταν είσαι μπροστά στις κάμερες υπάρχει ένα παιχνίδι που πρέπει να το παίξεις. Εμένα με ενδιαφέρει να μιλάω πάντα μέσα από τη δουλειά μου», σημείωσε.

«Η ζωή μας είναι ένα άλλο πράγμα»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στα παιδιά του, τα οποία, όπως είπε, έχουν καλλιτεχνική φλέβα. Ωστόσο, τόνισε πως δεν τον ενδιαφέρει να ακολουθήσουν απαραίτητα τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο, αρκεί να είναι ευτυχισμένα με τις επιλογές τους.

«Η δουλειά μας είναι η δουλειά μας, η ζωή μας είναι ένα άλλο πράγμα. Πρέπει να μάθουμε λίγο να τα ξεχωρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μίλησε για τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά και την προσπάθεια προσαρμογής στις αλλαγές που έχουν φέρει τα social media και η τεχνολογία.

«Καμιά φορά είμαι αυστηρός μπαμπάς αλλά γενικά μου αρέσει να περνάμε καλά, να υπάρχει φως στα πράγματα, να γελάμε. Δεν πιστεύω καθόλου στο ότι πρέπει να είμαστε σοβαροφανείς. Άλλο σοβαρός και άλλο σοβαροφανής», δήλωσε ο Αποστόλης Τότσικας.

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