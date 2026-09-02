Με μια ιδιαίτερα ατμοσφαιρική φωτογραφία αποχαιρέτησε το καλοκαίρι ο Αποστόλης Τότσικας.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, στο οποίο ποζάρει χωρίς μπλούζα, με φόντο τη θάλασσα και έχοντας τα χέρια πίσω από το κεφάλι.

Το λιτό, αλλά εντυπωσιακό καρέ, απέσπασε γρήγορα την προσοχή των διαδικτυακών του φίλων.

Ανάμεσα σε εκείνους που ξεχώρισαν τη φωτογραφία ήταν και η σύζυγός του, Ρούλα Ρέβη, η οποία την αναδημοσίευσε σε Instagram Story, κάνοντας tag τον ηθοποιό.

Ο Αποστόλης Τότσικας συνόδευσε τη δημοσίευσή του με μια νοσταλγική αναφορά στο καλοκαίρι, αποτυπώνοντας τη διάθεσή του για την εποχή που φεύγει.

View this post on Instagram A post shared by @apostolis_totsikas_official

Govastiletto.gr – Αποστόλης Τότσικας: Ο χορός στο πάρτι της βάφτισης του Κουρή