Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Τη δική του εμπειρία από την πορεία του στην υποκριτική μοιράστηκε ο Αποστόλης Τότσικας, εξηγώντας πως η διαδρομή του μέχρι σήμερα ήταν θετική και χωρίς αρνητικά περιστατικά.

Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν έχει συναντήσει προκλήσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος: δεν έχει βιώσει δυσάρεστες καταστάσεις στον χώρο και κρατά μόνο καλές αναμνήσεις από τη δουλειά του.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιλαμβάνεται διαφορετικά μια δυσκολία, λέγοντας πως κάτι που για έναν συνάδελφό του μπορεί να είναι εμπόδιο, για τον ίδιο ίσως να μην έχει την ίδια βαρύτητα.

«Έχω περάσει πολύ όμορφα ως ηθοποιός. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ζήσει κάποια δυσκολία. Άλλωστε, αυτό που θεωρεί κάποιος άλλος πρόβλημα, για εσένα μπορεί να μην είναι τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.