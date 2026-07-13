Στη θεατρική σκηνή επιστρέφει ο Απόστολος Γκλέτσος, αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου, «Λύκοι». Το μεγάλο comeback του ηθοποιού θα φιλοξενηθεί στο Μικρό Παλλάς, σε μια παραγωγή των Αθηναϊκών Θεάτρων που σκηνοθετεί ο Νικορέστης Χανιωτάκης και η οποία αναμένεται να συζητηθεί έντονα.

Η πρεμιέρα της παράστασης έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 18:00, με το έργο να υπόσχεται μια ιστορία γεμάτη ένταση, χιούμορ και ανατροπές.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, οι «Λύκοι» είναι ένα έργο «αντικανονικό», παράνομο και χιουμοριστικά «επικίνδυνο», άγριο όπως ο λύκος αλλά και παρεΐστικο όπως μια αγέλη. Στο επίκεντρο βρίσκονται πέντε άνθρωποι που είναι ταυτόχρονα συνεργάτες, φίλοι, εχθροί, λύκοι και πρόβατα, με έναν αδιαμφισβήτητο αρχηγό να καθορίζει τις ισορροπίες.

Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα απομονωμένο σπίτι στην επαρχία – ή καλύτερα σε μια στάνη – εκεί όπου οι σχέσεις δοκιμάζονται και οι συγκρούσεις κορυφώνονται. Ανάμεσά τους βρίσκεται κι ένας αστυνομικός που αναζητά τη δικαίωση, εγκλωβισμένος σε μια επαρχία που μοιάζει να μην του αφήνει περιθώρια να ξεχωρίσει.

Στον πυρήνα της ιστορίας βρίσκεται ένας κόμπος που πρέπει να λυθεί και ένα νεαρό κορίτσι, θήραμα των εξελίξεων, που αναζητά τη δικαίωσή του. Πρόκειται για μια αλληγορική ιστορία για ανθρώπους που έχουν μάθει να επιβιώνουν και να φυλάγονται, μέχρι τη στιγμή που οι ισορροπίες ανατρέπονται και κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος ποιος είναι ο κυνηγός και ποιος το θήραμα.

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά) : Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης.

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