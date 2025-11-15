Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Απόστολος Γκλέτσος επρόκειτο να βρεθεί σήμερα, Σάββατο 15/11, καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής του Mega, Χαμογέλα και Πάλι. Ο ηθοποιός είχε «τσακωθεί», την περασμένη εβδομάδα, στον αέρα με την Σίσσυ Χρηστίδου και την ομάδα της.

Παρόλα αυτά, λίγη ώρα πριν βρεθεί στο στούντιο για τη συνέντευξη, επικοινώνησε με το κανάλι και την παρουσιάστρια και ακύρωσε την συνάντησή τους. Μάλιστα, βγήκε στον αέρα της εκπομπής για να εξηγήσει το λόγο και να απολογηθεί δημόσια.

Ο ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: «Έχω 12ωρα γυρίσματα και άρχισα να έχω πόνο στο λαιμό, με πονάει το κεφάλι μου, έχω πυρετό. Θέλω να συζητήσω συγγνώμη», με τη φωνή του να ακούγεται ταλαιπωρημένη

Η Σίσσυ Χρηστίδου του απάντησε: «Δεν το συζητάμε, να κάτσεις να γίνεις καλά. Δεν πειράζει, η υγεία είναι πάνω απ’ όλα».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Ανανεώνω το ραντεβού μας με την υπόσχεση ότι δεν θα βγω αλλού να μιλήσω. Θυμάμαι όταν μου δώσατε το χρόνο να μιλήσω τότε που ασχολούμουν με την πολιτική, με αφήσατε να εξηγήσω αυτό που ήθελα και το θυμάμαι. Χίλια συγγνώμη».

