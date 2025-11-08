Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Απόστολος Γκλέτσος συνδέθηκε ζωντανά με την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» το πρωί του Σαββάτου 8/11 για να ξεκαθαρίσει όσα ειπώθηκαν γύρω από την τοποθέτησή του για τους αστυνομικούς και την πρόσφατη αντιπαράθεσή του με τη Σοφία Μουτίδου.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε ότι ήρθε στην εκπομπή για να μιλήσει συγκεκριμένα γι’ αυτό το θέμα και όχι για να αναλωθεί στην αντιπαράθεση που προέκυψε.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ψύχραιμος, λέγοντας πως δεν είχε κάτι παραπάνω να προσθέσει πέρα από όσα είδαν οι τηλεθεατές: «Δεν έχω σκεφτεί αν θα αντιδρούσα διαφορετικά. Ξεκαθάρισα ό,τι είχα να πω και προχωράω. Έχω και άλλα σοβαρά ζητήματα που με απασχολούν».

Σε σχέση με τη φράση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων —ότι το θέατρο λειτουργεί σαν «μεγάλο κρεβάτι»— ο Γκλέτσος εξήγησε πως τη χρησιμοποίησε με την έννοια ότι άνθρωποι του ίδιου επαγγέλματος συχνά συνδέονται περισσότερο μεταξύ τους, λόγω των ωρών και των συνθηκών εργασίας.

Πρόσθεσε ότι τέτοιες γενικεύσεις βλάπτουν το χώρο: «Αν λες ότι στο θέατρο γίνονται όλα αυτά, αποθαρρύνεις τα νέα ταλέντα. Το θέατρο έχει ανθρώπους μορφωμένους και με αγνή αγάπη γι’ αυτό που κάνουν».

Όσον αφορά τη διάκριση ανάμεσα σε καταγγελίες με αποδείξεις και αόριστες φήμες, ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία του θεσμικού δρόμου: «Το #MeToo αφορούσε συγκεκριμένα πρόσωπα που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και κρίθηκαν. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό και σωστό. Όμως οι γενικεύσεις από άτομα που έχουν προσωπικά παράπονα κάνουν ζημιά».

Για την παρατήρηση της Σοφίας Μουτίδου ότι αντιλαμβάνεται «τοξική αρρενωπότητα» στις αντιδράσεις του, ο Γκλέτσος αντέτεινε πως η αρρενωπότητα —ακόμα και με ελαττώματα— έπαιξε ρόλο στην προώθηση πολλών δραστηριοτήτων και αποφάσεων: «Αν δεν υπήρχε κάποια μορφή αρρενωπότητας, πώς θα έβγαινε μπροστά κάποιος για οκτώ χρόνια ως δήμαρχος; Όταν ακούς για ένα βίαιο έγκλημα, η πρώτη αντίδραση είναι θυμός — εγώ θα αντιδρούσα με τον ίδιο τρόπο».