Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο στον αέρα του Open με τη Σοφία Μουτίδου, ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στα παιδικά του χρόνια και τη χρυσή εποχή της τηλεόρασης, όσο και στην προσωπική του ζωή.

«Είμαι πολύ ερωτευμένος και απόλυτα αυτή την περίοδο. Ο έρωτας μπορεί να βιωθεί σε όλες τις ηλικίες. Όσο μεγαλώνεις, γίνεται πιο συναισθηματικός, πιο βαθύς, πιο ανθρώπινος», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Αναφερόμενος στην πορεία του και στις οικονομικές του εμπειρίες, αποκάλυψε: «Ο πατέρας μου με το ζόρι μου κράτησε κάποια χρήματα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τώρα που άσπρισαν τα γένια μας. Μου έλεγε να μην παίξω τα χρήματά μου στο χρηματιστήριο, όπως έκαναν πολλοί τότε. Έχασα πολλά στο χρηματιστήριο. Ό,τι βγάζαμε το σπρώχναμε ως “έξυπνοι”».

Να θυμίσουμε πως ο ηθοποιός έχει επανασυνδεθεί με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, τρία χρόνια μετά τον χωρισμό τους και φαίνεται να ζει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο στη ζωή του.