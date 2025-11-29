Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε σε απόλυτο mood διασκέδασης, ο οποίος αυτή την περίοδο ζει μια ιδιαίτερα όμορφη φάση στην προσωπική ζωή του και αυτό αντικατοπτρίζεται στην καθημερινότητά του. Ο ηθοποιός έχει δηλώσει ότι είναι εξαιρετικά ερωτευμένος και αυτό, όπως αποδείχθηκε, δεν μπορεί να κρυφτεί. Η σχέση του με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη τού έχει ξεκάθαρα χαρίσει πολύ κέφι, το οποίο μοιράστηκε δημόσια στη χθεσινή τους έξοδο.

Οι δυο τους βρέθηκαν σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Νέας Ερυθραίας, σε μια βραδιά με τον Γιώργο Ντάβλα, όπου επικράτησε χαλαρή διάθεση και όμορφη ενέργεια. Το στιγμιότυπο που ανέβηκε στα stories της επιχειρηματία Σούλας Λιάκου έκανε αμέσως αίσθηση.

Ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίζεται να τραγουδάει, με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη στο πλευρό του, να τον συνοδεύει με χορό και χαμόγελο. Ο ηθοποιός είχε πρόσφατα μιλήσει για τα συναισθήματά του.

«Είμαι πολύ ερωτευμένος και απόλυτα αυτή την περίοδο. Σε όλες τις ηλικίες μπορείς να το βιώσεις. Όσο μεγαλώνεις ο έρωτας είναι πιο συναισθηματικός, πιο βαθύς, πιο ανθρώπινος».

Δείτε το βίντεο:

