Ο Απόστολος Γκλέτσος -την Κυριακή 5 Απριλίου- βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» με παρουσιαστή τον Θανάση Πάτρα και μίλησε για όλα.

Κάποια στιγμή ο γνωστός ηθοποιός κοιτώντας τον εαυτό του στην οθόνη γύρισε και είπε: «Πο, πο πολλά άσπρα γένια. Παππούς είμαι». Τότε ο Θανάσης Πάτρας σχολίασε: «Έχεις ανασφάλειες με την εικόνα σου; Ωραίο δεν είναι να μεγαλώνεις;» με τον Απόστολο Γκλέτσο να του απαντά: «Τέλειο είναι! Όταν θα φτάσεις στην ηλικία μου θα καταλάβεις τι εννοώ.»

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε αν του πέρασε από το μυαλό να βάψει τα μαλλιά του, ο ηθοποιός αφοπλιστικά απάντησε: «Δεν σκέφτηκα ποτέ να βάψω τα μαλλιά μου, είναι πολύ γελοίο όλο αυτό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη γελοιότητα από αυτό.»

Όταν έπειτα η Άννα Ζηρδέλη, τον ρώτησε: «Όταν βλέπετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη δεν βλέπετε έναν γοητευτικό άντρα;» ο Απόστολος τής απάντησε: «Όχι βλέπω έναν γέρο άντρα, αλλά τι να κάνουμε δεν μπορείς να τα βάλεις με τα γηρατειά».

