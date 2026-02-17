Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ» στο θέατρο Ζίνα και έκανε δηλώσεις στους ρεπόρτερ. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως είναι ερωτευμένος με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη.

«Δεν θα πήγαινα ξανά καλεσμένος στο Real View. Δεν μπορεί να με στεναχωρήσει τίποτα πια», απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου για το περιστατικό με την Σοφία Μουτίδου στο πλατό της εκπομπής που προκάλεσε σάλο.

Σε επόμενη ερώτηση, αποκάλυψε αν είναι ερωτευμένος: «Είμαι ερωτευμένος αλλά δεν γιόρτασα τον Άγιο Βαλεντίνο».

Ο Απόστολος Γκλέτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδά ο Αντώνης Ρέμος λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, με το ζευγάρι να διασκεδάζει με τις επιτυχίες του καλλιτέχνη.

«Είμαι πολύ ερωτευμένος και απόλυτα αυτή την περίοδο. Σε όλες τις ηλικίες μπορείς να το βιώσεις. Όσο μεγαλώνεις ο έρωτας είναι πιο συναισθηματικός, πιο βαθύς, πιο ανθρώπινος», είχε δηλώσει ο Απόστολος Γκλέτσος σε παλαιότερη συνέντευξή του.

