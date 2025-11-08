Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίστηκε μέσω Skype στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» το πρωί του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, για να ξεκαθαρίσει τη δήλωσή του σχετικά με τους αστυνομικούς.

Ωστόσο, η εκπομπή πρόβαλε προηγουμένως ένα απόσπασμα από το Real View, με την αιφνίδια αποχώρησή του από το πλατό και σχόλια για τον ίδιο από τη Σοφία Μουτίδου, κάτι που τον ενόχλησε έντονα, καθώς δεν είχε συμφωνηθεί πριν τη σύνδεση.

Ο ηθοποιός φάνηκε εκνευρισμένος και σχολίασε: «Σίσσυ μου, η συμφωνία ήταν να μιλήσω για τους αστυνομικούς. Τώρα εμφανίστηκε αυτό το βίντεο χωρίς να έχω ενημερωθεί. Μου στήσατε παγίδα. Η πρόθεση ήταν να συζητήσουμε το θέμα που αφορά τους αστυνομικούς και μετά να απαντήσω σε ερώτηση για την εκπομπή».

Η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε: «Αυτό εκθέτει την εκπομπή. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα στον αέρα».

Ο Γκλέτσος συνέχισε με ένταση: «Δεν πρόκειται για σωστή συμπεριφορά. Δεν λέω ψέματα ποτέ στη ζωή μου. Θέλω να μιλήσω για όσα είπα για τους αστυνομικούς και να λυθεί η παρεξήγηση. Είναι φάουλ από μέρους σας. Να μιλήσω με τη Βένια στο τηλέφωνο και να τα ξεκαθαρίσουμε. Μου στήσατε κανονική παγίδα. Τελεία! Δεν δέχομαι τέτοια πράγματα».