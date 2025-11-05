Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Καλεσμένος στην καινούργια εκπομπή του Open «Real View» ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος, το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης τοποθετήθηκε για τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Ο ηθοποιός διαφώνησε κάθετα με τον συνάδελφό του, Σοφία Μουτίδου δηλώνοντας πως οι ηθοποιοί είναι «αγνά παιδιά» και πως η ερωτική έλξη που μπορεί να προκύψει μέσα στον χώρο εργασίας είναι κάτι φυσιολογικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το θέατρο ορίζεται από τέτοιες σχέσεις.

Ωστόσο, η Σοφία Μουτίδου δεν έδειξε να συμφωνεί μαζί του, πράγμα που προκάλεσε τον εκνευρισμό του.

«Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή κάποιοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι πού γα**** τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες; Με συγχωρείτε, όχι, δεν θα το δεχτώ να το λέτε αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού» είπε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Σοφίας Μουτίδου, η οποία του απάντησε: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα». Η κατάσταση τότε εντάθηκε, με τον Απόστολο Γκλέτσο να επανέρχεται λέγοντας: «Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές… Βγήκαν για τους δημοσιογράφους; Για τους γιατρούς; Για τους δικηγόρους;».

Μην μπορώντας να συγκρατηθεί, η Σοφία Μουτίδου αντέδρασε ξανά λέγοντας: «Είσαι ψεύτης», με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ!».

«Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη. Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον» ανταπάντησε η παρουσιάστρια. Τότε, ο Απόστολος Γκλέτσος βγήκε εκτός ορίων και αποχώρησε από την εκπομπή, λέγοντας: «Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δεν θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δεν λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr -Απόστολος Γκλέτσος: Η τρυφερή εξομολόγηση για την σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη – «Το λέω πρώτη φορά αυτό…»