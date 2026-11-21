Το μικρόφωνο πήρε στα χέρια του ο Απόστολος Γκλέτσος σε βραδινή έξοδο με τη σύντροφό του, ερμηνεύοντας την επιτυχία «Ψίθυροι καρδιάς».

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok η επιχειρηματίας Σούλα Λιάκου, το τρυφερό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε σε γνωστό στέκι της Κηφισιάς, όπου το ζευγάρι διασκέδαζε μαζί με φίλους.

Ερμηνεύοντας το γνωστό κομμάτι του Δημήτρη Μπάση —σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους Ελένης Γιαννατσούλια—, ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε έχοντας στην αγκαλιά του την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, η οποία τον συνόδευε σιγοτραγουδώντας στο πλευρό του.

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