Δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η εκπομπή «Real View» το βράδυ της Τρίτης (4/11) και το όνομα του

Viral έγινε η χθεσινή αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από την εκπομπή «Real View» στο Open. Ο γνωστός ηθοποιός είχε έναν έντονο διαπληκτισμό με τη συνάδελφό του, Σοφία Μουτίδου για την φράση «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Ο Απόστολος Γκλέτσος αποχώρησε έξαλλος από το πλατό, μετά από διαφωνία με τη Σοφία Μουτίδου, πετώντας το μικρόφωνο και λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις».

Η πρώτη ανάρτηση της Σοφίας Μουτίδου μετά την αποχώρηση του Γκλέτσου

Λίγη ώρα μετά το επεισόδιο, η Σοφία Μουτίδου δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απαντώντας με τον δικό της τρόπο στο σκηνικό.

«Και ήθελα να βγάλω selfie μαζί του», είπε στο βίντεο λίγων δευτερολέπτων που ανέβασε.

Το X πήρε φωτιά

Μέσα σε λίγα λεπτά, το «Real View« και ο Απόστολος Γκλέτσος έγιναν το πρώτο trend στο X. Οι χρήστες του Χ έγραψαν εκατοντάδες σχόλια, με μερικούς να παίρνουν το μέρος της Μουτίδου και άλλους να υπερασπίζονται τον ηθοποιό.

Πως φεύγω από το οικογενειακό τραπέζι #realview pic.twitter.com/gowDW4gymO — Vaso Petrakou (@VsPtrk) November 4, 2025

Στη σημερινή Σύσκεψη:

Θέλουμε καλεσμένο τον πιο μαλάκα να γίνει τζέρτζελο μετά το χθεσινό 3,4.

Μαλλης: να φέρουμε Γκλέτσο;

Μουτίδου: 👇 #realview pic.twitter.com/v295XuHKhF — Twitτέρας 👹 (@agnwstos_x_) November 4, 2025

Την επόμενη φορά φέρτε για συνέντευξη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να αποχωρήσει η Χριστοπούλου #realview — E. Georgegraphic (@GeorgeGraphic_) November 4, 2025

Ο Γκλετσος ήθελε χρόνια να το κάνει αυτό!#realview pic.twitter.com/B8l0wpnQbz — George Stavrakidis (@G_Stavrakidis) November 4, 2025

