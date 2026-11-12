Συνέντευξη στο «Secret» παραχώρησε ο Απόστολος Γκλέτσος, με αφορμή τη φετινή θεατρική του συνεργασία με τον Γιώργο Χρανιώτη και τον Κώστα Αποστολάκη. Ο δημοφιλής ηθοποιός άνοιξε τα χαρτιά του, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις σοβαρές περιπέτειες της υγείας του, αλλά και στον ισχυρό δεσμό που έχει αναπτύξει με την κόρη του.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σας;

Οι αρρώστιες που πέρασα, κυρίως τα θέματα της καρδιάς μου.

Φοβηθήκατε;

Φοβήθηκα, αλλά όχι όπως το ερμηνεύεις. Φοβήθηκα για το παιδί μου. Που θα αφήσω το παιδί μου, γιατί ήταν μικρό τότε. Μόλις είχε γεννηθεί. Αμέσως με τη γέννηση της κόρης μου εγώ νόσησα με την καρδιά μου.

Έχετε καταφέρει τη σχέση με την κόρη σας να την κρατήσετε μακριά από τα φώτα;

Κοίτα, αυτό το έχει καταφέρει και το ίδιο το παιδί και η μητέρα του. Δεν είναι μόνο από μένα.

Έχετε άγχος για εκείνη; Που θα πάει, τι θα κάνει;

Είχα. Τώρα είναι 24 χρονών, μεγάλη γυναίκα. Τα κανονίζει μόνη της.

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