Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μίλησε για όλους και για όλα στη Σίσσυ Χρηστίδου και στους συνεργάτες της.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Γιώργο Μαζωνάκη και στις πρακτικές που παρουσιάζονται ως εναλλακτικές θεραπείες.

«Με αφορά η πολιτική, γιατί ενδιαφέρομαι για την κοινωνία που ζω. Θέλω να δω πως πάνε τα πράγματα. Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ένας Υπουργός Υγείας και έχει μια μεγάλη υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία. Είναι ένα σοβαρό χαρτοφυλάκιο αυτό. Και πρέπει να αναλάβει μια μεγάλη ευθύνη, και να δει τα πράγματα από ένα σοβαρό πρίσμα.

Δεν μπορούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να είναι παντού και πάντα όλο το 24ωρο και κάθε μέρα. Γιατί το έγκλημα είναι πάντα “μπροστά” από κάθε ελεγκτικό μηχανισμό. Βεβαίως πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να είναι συνεχόμενοι. Το ότι ο έλεγχος έπεσε στις πλάτες του ΙΣΑ και όχι στο Υπουργείο είναι θεσμικό ατόπημα, το αποφάσισε η Βουλή με νόμο», είπε αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

Στη συνέχεια, ο Απόστολος Γκλέτσος πρόσθεσε: «Δυστυχώς, το πεδίο έδειξε ότι είχαμε κι άλλο κρούσμα πριν από δύο χρόνια. Μια συμπολίτισσά μας, μια ποινικολόγος, άφησε την τελευταία της πνοή σε παρόμοιο περιστατικό. Εγώ έχω χάσει πολύ καλή μου φίλη με αντίστοιχο τρόπο. Σ’ ένα τέτοιο ιατρείο. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Όταν στήνεται ένα δωμάτιο και βαφτίζεται ιατρείο και μέσα είναι κάποιος “γιατρός” χωρίς ειδικότητα και φέρνει ένα μηχάνημα, θα πάω να μπω και να βάλω το αίμα μου σε “σειρά”; Το αίμα μας είναι η ζωή μας και να στρεσάρω τα όργανά μου και κυρίως την καρδιά μου; Αν είναι δυνατόν. Την ζωή μου; Δεν μιλάω για τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά γενικά.

Έχω πάει να μου πουν τα χαρτιά κι εγώ, αλλά δεν έθεσα τη ζωή μου σε κίνδυνο. Θα σας πω κάτι: εγώ δεν είμαι ο μέσος όρος, επειδή όταν είχα προβλήματα στην υγεία μου είμαι πολύ υποψιασμένος. Όταν βλέπω ότι ένας άνθρωπος μπαίνει σε ένα δωμάτιο και του λέει “κάτσε να σου βγάλω το αίμα”, ουσιαστικά αιμοκάθαρση, πάνε σε ειδικά νοσοκομεία, είναι δίπλα εντατικές, και θα μπαίνω εγώ με τίποτα; Όμως εγώ έχω μεγάλη εκπαίδευση στο τι σημαίνει ιατρική πράξη. Τα κοστολογημένα θαύματα δεν είναι θαύματα. Δεν υπάρχουν. Οι γιατροί θα σου πουν ως επιστήμονες τι μπορούν να κάνουν σκαλί-σκαλί. Ήταν άδικος ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη. Τον ήξερα τον Γιώργο, ήταν ένα καταπληκτικό και θαυμάσιο παιδί. Μετά από αυτό, ας ξυπνήσουμε: δεν υπάρχουν θαύματα, κοστολογημένα θαύματα».

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govastiletto.gr – Ο Απόστολος Γκλέτσος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη τραγουδώντας το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά»