Στο Μικρό Παλλάς και στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Λύκοι» του Ντίνου Σπυρόπουλου, το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, έδωσε το «παρών» ο Απόστολος Γκλέτσος. Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και αποκάλυψε παρασκήνια από την επικοινωνία του με τον Νίκο Καρβέλα.

Όπως ανέφερε, ο συνθέτης του είχε υποσχεθεί πως θα βρεθεί στην πρεμιέρα, ωστόσο η παρουσία του ήταν αμφίβολη καθώς βρίσκεται κλεισμένος στο στούντιο και γράφει πυρετωδώς νέα τραγούδια.

«Η αλήθεια είναι ότι μίλησα με τον Νίκο και μου είπε ότι θα έρθει. Βέβαια μου είπε ότι είναι στο στούντιο και πυρετωδώς γράφει, οπότε μου είπε ότι είναι πενήντα πενήντα αν θα έρθει», είπε αρχικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

Σημειώνεται ότι το όνομα του Νίκου Καρβέλα απασχολεί έντονα τα φώτα της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, τόσο λόγω της ρήξης του με την Άννα Βίσση όσο και εξαιτίας των πολλών καλλιτεχνών που επιδιώκουν συνεργασία μαζί του.

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε, επίσης, για την παρουσία της κόρης του, Βαλίσιας, στον ίδιο θεατρικό χώρο, καθώς εκείνη εργάζεται ως ταξιθέτρια. Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν λακωνικός σχετικά με το γεγονός ότι βρίσκονται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο και μοιράζονται αυτή την εμπειρία. «Είναι ωραίο που είμαι στον ίδιο χρόνο», σημείωσε.

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Ο Απόστολος Γκλέτσος έχει αποκτήσει μία κόρη, τη Βαλίσια, από τη σχέση του με την ενδυματολόγο Μαρία Μαγγίνα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2000 και διατήρησαν σχέση για αρκετά χρόνια, μέχρι τον χωρισμό τους το 2006.

«Δεν άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τις γυναίκες αποκτώντας κόρη. Ενδεχομένως κατάλαβα πράγματα που δεν καταλάβαινα. Η πατρότητα σε κάνει ίσως πιο ευαίσθητο άνθρωπο γενικότερα, ενδεχομένως και πιο πολύ η πατρότητα σε κορίτσι. Κρατώ τη γέννηση της κόρης μου σαν ορόσημο», έχει δηλώσει μεταξύ άλλων ο ηθοποιός και πρώην δήμαρχος Στυλίδας για εκείνη.

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