Για την επανασύνδεσή του με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη και τη δεύτερη ευκαιρία που έδωσαν στη σχέση τους μίλησε ο Απόστολος Γκλέτσος στην εκπομπή «Ζω Καλά».

Ο ηθοποιός και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη, υπήρξαν ζευγάρι για πρώτη φορά το 2021, μετά ακολούθησαν για ένα διάστημα χωριστούς δρόμους, πριν αποφασίσουν να είναι ξανά μαζί το 2025. Έκτοτε, οι δυο τους παραμένουν αχώριστοι.

«Πιστεύω πάρα πολύ στην τύχη, άρα και στη συγκυρία. Καμιά φορά δεν εκτιμάμε από την αρχή κάτι που έχουμε ή κάνουμε λάθη. Όταν το λάθος δεν είναι τόσο τραγικό, που διορθώνεται, μπορούμε να ζητήσουμε δεύτερη ευκαιρία. Στη δική μας περίπτωση δεν ήταν κάτι τραγικό και δεν ήταν μόνο δικό μου το λάθος, ήταν και από τις δύο πλευρές. Κάπου δεν συντονιστήκαμε καλά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως η επανασύνδεσή τους δεν έγινε βιαστικά, αλλά έπειτα από ουσιαστική επικοινωνία.

«Η επανασύνδεση δεν έγινε με τη λογική να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Έγινε αφού συζητήσαμε αρκετές φορές για να καταλάβουμε τι δεν λειτούργησε. Ξέραμε ότι υπήρχε ο έρωτας. Χτύπησε ένα τηλέφωνο, που η άλλη πλευρά το σήκωσε και μιλήσαμε δύο ώρες. Αυτό κάτι σημαίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο τι σημαίνει για εκείνον ο έρωτας σήμερα, ο Απόστολος Γκλέτσος εξομολογήθηκε: «Ο έρωτας μου προσφέρει πολλά πράγματα. Αυτή τη συντροφικότητα που την είχα ανάγκη στη ζωή μου, έναν άνθρωπο δίπλα μου που τον αγαπώ και που περνάω μαζί του καταπληκτικά».

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