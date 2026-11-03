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Απόστολος Γκλέτσος: Η Ιζαμπέλα Αρβανίτη τον καμάρωσε στην πρεμιέρα της νέας του παράστασης

Η βραδιά στο Μικρό Παλλάς ήταν αφιερωμένη στους «Λύκους», το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου...
Βασίλης Κοντζεδάκης
03.11.2026 | 13:40 UPD:03.11.2026, 14:09
Απόστολος Γκλέτσος: Η Ιζαμπέλα Αρβανίτη τον καμάρωσε στην πρεμιέρα της νέας του παράστασης

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Η Ιζαμπέλα Αρβανίτη βρέθηκε στο πλευρό του Απόστολου Γκλέτσου, στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Λύκοι», το βράδυ της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου, στο θέατρο Μικρό Παλλάς.

Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr απαθανάτισε το ζευγάρι μαζί, με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη να βρίσκεται κοντά στον ηθοποιό σε αυτή τη σημαντική βραδιά για τη θεατρική του πορεία.

Η Ιζαμπέλα Αρβανίτη επέλεξε ένα πιο ιδιαίτερο σύνολο, με μαύρο δερμάτινο jacket, παντελόνι σε ασπρόμαυρο, πράσινο και καφέ μοτίβο, μαύρα παπούτσια και μεγάλα σκουλαρίκια, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με μια μεγάλη μαύρη τσάντα ώμου.

Η βραδιά στο Μικρό Παλλάς ήταν αφιερωμένη στους «Λύκους», το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Γιάννης Νταλιάνης, ο Γιώργος Χρανιώτης, ο Σωτήρης Μανίκας και ο Ντίνος Σπυρόπουλος.

Το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα έδωσαν επίσης πρόσωπα από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο, ανάμεσά τους ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, η Όλγα Γεροβασίλη και ο Λάκης Λαζόπουλος.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

 

govastiletto.gr – Απόστολος Γκλέτσος & Ιζαμπέλα Αρβανίτη: Η κοινή εμφάνιση που επιβεβαιώνει πως ο έρωτάς τους καλά κρατεί

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