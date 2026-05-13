Ο Απόστολος Γκλέτσος πραγματοποίησε μία νέα κοινή εμφάνιση με την σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου. Συγκεκριμένα, το ερωτευμένο ζευγάρι βρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Ντίνου Σπυρόπουλου «Χιόνισε στο Λιανοκλάδι», με τον ηθοποιό να παραχωρεί δηλώσεις στις κάμερες της εκπομπής Happy Day του ALPHA.

Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν κρύβει ότι είναι ερωτευμένος, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά στην κάμερα: «Βέβαια δηλώνω ερωτευμένος. Το έχω πει. Πάντα δεν με ακολουθεί αλλά σήμερα ναι. Είναι ωραίο να σε στηρίζει ο σύντροφός σου». Μιλώντας σε άλλο σημείο για την ηλικία του και για τις αισθητικές επεμβάσεις, ο ίδιος απαντά με ειλικρίνεια: «Δεν κρύβω την ηλικία μου. Φαίνονται οι ρυτίδες. Δεν μαρτυράει η γίδα, τα κέρατα μαρτυράνε. ίσως κάνω ένα botox. Δεν είμαι κατά».

Για όσους δεν γνωρίζουν, το ζευγάρι είχε τραβήξει χωριστούς δρόμους το καλοκαίρι του 2022, με την τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή του να καταγράφεται τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς στο Θέατρο Λαμπέτη, μαζί με την τότε 20χρονη κόρη του ηθοποιού. Τρία χρόνια μετά, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική.

Πιο διαχυτικοί και άνετοι από ποτέ, δεν κρύβουν πλέον τα συναισθήματά τους μπροστά στις κάμερες. Η Ιζαμπέλα Αρβανίτη δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας, ενώ στο παρελθόν υπήρξε ιδιοκτήτρια του Νοσοκομείου Υγεία.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

