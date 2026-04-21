Καλεσμένος στο Στούντιο 4, ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε από καρδιάς για τη σχέση με την κόρη του, Βαλίσια, η οποία αποτελεί τον απόλυτο φάρο στη ζωή του. Παρόλο που ο δρόμος του με τη μητέρα της και ενδυματολόγο, Μαρία Μαγγίνα, χώρισε το 2006, η κόρη τους παραμένει ο συνδετικός τους κρίκος και η απόλυτη προτεραιότητα του ηθοποιού.

Ο ηθοποιός στάθηκε στη σχέση που έχει με την κόρη του, τονίζοντας πως η γέννησή της αποτελεί σημείο αναφοράς στη ζωή του, χωρίς όμως να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βλέπει τις γυναίκες. Όπως είπε, η πατρότητα τον έκανε πιο ευαίσθητο συνολικά, όχι όμως με τρόπο που να ανατρέπει τις βασικές του αντιλήψεις.

«Δεν άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τις γυναίκες αποκτώντας κόρη. Ενδεχομένως κατάλαβα πράγματα που δεν καταλάβαινα. Η πατρότητα σε κάνει ίσως πιο ευαίσθητο άνθρωπο γενικότερα, ενδεχομένως και πιο πολύ η πατρότητα σε κορίτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε ξανά στη Βαλίσια, βάζοντας την πατρότητα στην κορυφή των προσωπικών του εμπειριών.

«Στο μυαλό μου κρατώ ανθρώπους και τη γέννηση της κόρης μου που ήταν ορόσημο», είπε, περιγράφοντας την άφιξή της ως μια στιγμή που επανακαθόρισε την οπτική του για τη ζωή.

Παράλληλα, μίλησε και για τη γενικότερη στάση του απέναντι στην επιτυχία και τη δημόσια εικόνα, υπογραμμίζοντας ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ πως «καβάλησε το καλάμι», ακριβώς επειδή η πραγματικότητα της οικογένειάς του και η πορεία των ανθρώπων γύρω του τον κρατούσαν προσγειωμένο.

«Μαζί μου ξεκίνησαν και δύο ξαδέρφια μου, που ο ένας έγινε πιλοτάρα της Πολεμικής Αεροπορίας και πολεμά με τους Τούρκους. Η ξαδέρφη μου πέρασε δεύτερη στην Ιατρική Πατρών. Οπότε τι να καβαλήσω; Να πω ότι εγώ είμαι τώρα ηθοποιός κι ο άλλος πετά με τους Τούρκους κι η άλλη είναι στα χειρουργεία; Ο πατέρας μου μου έλεγε “μάγκα ώπα”», δήλωσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

