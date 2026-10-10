Στην καλύτερή του φάση φαίνεται πως βρίσκεται ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος είναι ξανά μαζί με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη. Ο γνωστός ηθοποιός και η σύντροφός του πραγματοποίησαν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους είναι δυνατή.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τίτλο «ΦΩΣ» στο κέντρο της Αθήνας, όπου και πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό.

Ο ηθοποιός και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη, υπήρξαν ζευγάρι για πρώτη φορά το 2021, μετά ακολούθησαν για ένα διάστημα χωριστούς δρόμους, πριν αποφασίσουν να είναι ξανά μαζί το 2025. Έκτοτε, οι δυο τους παραμένουν αχώριστοι.

«Η επανασύνδεση δεν έγινε με τη λογική να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Έγινε αφού συζητήσαμε αρκετές φορές για να καταλάβουμε τι δεν λειτούργησε. Ξέραμε ότι υπήρχε ο έρωτας. Χτύπησε ένα τηλέφωνο, που η άλλη πλευρά το σήκωσε και μιλήσαμε δύο ώρες. Αυτό κάτι σημαίνει», είπε ο ηθοποιός σε συνέντευξή του.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Γρηγόρης Αρναούτογλου: Εφοπλιστές, τραγουδιστές και celebrities στην έκθεση φωτογραφίας του