Μία νέα ευκαιρία στη σχέση τους αποφάσισαν να δώσουν ο Απόστολος Γκλέτσος και η Ιζαμπέλα Αρβανίτη μετά από τρία χρόνια όπου έμειναν χωριστά. Το ζευγάρι είχε χωρίσει το καλοκαίρι του 2022, με την τελευταία εμφάνισή του να είναι τον Ιούλιο του ίδιου έτους στο Θέατρο Λαμπέτη μαζί με την 20χρονη τότε κόρη του Απόστολου Γκλέτσου.

Ωστόσο, ο ηθοποιός και η επιχειρηματίας είναι και πάλι μαζί και μάλιστα δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

Πριν λίγες ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε το ζευγάρι σε νέα του βραδινή έξοδο στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται φέτος ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δεν έλειψαν τα τρυφερά στιγμιότυπα ανάμεσα στον Απόστολο Γκλέτσο και την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, γεγονός που φανερώνει πόσο ευτυχισμένοι είναι μαζί.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Ο Απόστολος Γκλέτσος ντυμένος ως «Φραπές» στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ! – Έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας