Απόστολος Γκλέτσος – Πόσο κοστίζει μια βραδιά στο luxurious ξενοδοχείο του στην Αίγινα

Οι περισσότεροι τον έχουν συνδέσει με την υποκριτική, την αυτοδιοίκηση και τις έντονες δημόσιες παρεμβάσεις του. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο Απόστολος Γκλέτσος έχει στρέψει το ενδιαφέρον του και στο χώρο των επιχειρήσεων, πραγματοποιώντας μια επένδυση στην Αίγινα που λίγοι γνώριζαν.

Ο γνωστός ηθοποιός συμμετέχει στο Papi Boutique Hotel, το οποίο βρίσκεται στη Σουβάλα, μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές του νησιού. Πρόκειται για ένα παλιό ξενοδοχειακό συγκρότημα που ανακαινίστηκε ριζικά, αλλάζοντας εντελώς εικόνα και αποκτώντας μια πιο σύγχρονη ταυτότητα. Οι φωτογραφίες από τους χώρους του αποκαλύπτουν μια αισθητική διαφορετική από εκείνη που συναντά κανείς στα περισσότερα καταλύματα της περιοχής. Οι γήινες αποχρώσεις κυριαρχούν τόσο στο εξωτερικό όσο και στους εσωτερικούς χώρους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διακόσμηση, με έργα τέχνης, ιδιαίτερα φωτιστικά και επιλεγμένα έπιπλα να συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα.

Ξεχωρίζει το lounge και το bar του ξενοδοχείου, όπου το μοντέρνο design συνδυάζεται με vintage αναφορές, αλλά και οι κοινόχρηστοι χώροι που έχουν σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρουν μια πιο boutique εμπειρία φιλοξενίας. Παράλληλα, το ξενοδοχείο διαθέτει υπηρεσίες πρωινού, snack bar, 24ωρη υποδοχή και τους βασικούς χώρους εξυπηρέτησης που αναζητούν οι επισκέπτες του νησιού.

Για τον Απόστολο Γκλέτσο, η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση αποτελεί μια από τις λιγότερο προβεβλημένες πτυχές της ζωής του. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επέλεξε να επενδύσει σε ένα κλάδο που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, ειδικά σε προορισμούς όπως η Αίγινα, η οποία βρίσκεται σταθερά στις πρώτες επιλογές των Αθηναίων για σύντομες αποδράσεις.

Οι τιμές διαμονής στο Papi Boutique Hotel κυμαίνονται από περίπου 75 έως 135 ευρώ τη βραδιά, ανάλογα με την περίοδο, τη διαθεσιμότητα και τον τύπο του δωματίου. Το κόστος διαφοροποιείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η ζήτηση στην Αίγινα αυξάνεται σημαντικά, με το ξενοδοχείο να προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν μια πιο ήρεμη και προσεγμένη επιλογή διαμονής στο νησί.

