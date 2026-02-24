Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στην Ύδρα, εκεί όπου πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα τα γυρίσματα για τη νέα κινηματογραφική ταινία που πρωταγωνιστεί ο Brad Pitt.

Η κάμερα του Happy Day και ο Δημήτρης Σιδηρόπουλος συνάντησαν τον γνωστό Έλληνα ηθοποιό στα σοκάκια του νησιού.

«Δεν θα είμαι στα γυρίσματα της ταινίας. Ήρθαμε μήπως βλέπαμε και τον Brad Pitt, δεν τον είδαμε όμως. Δεν θα ήθελα να παίζω με τον Brad Pitt, γιατί έχει τρέξιμο πολύ και τώρα πια δεν το αντέχω. Είναι μεγάλη διαφήμιση για τα νησιά μας. Φοβερή. Φοβερή και μπράβο που το καταφέραμε» τόνισε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Να σημειώσουμε ο Απόστολος Γκλέτσος συνοδευόταν από την σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη και δεν έκρυβε τον έρωτά του προς το πρόσωπό της.

Ο Brad Pitt θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα της ταινίας Riders, τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

Πρόκειται για διεθνή κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

