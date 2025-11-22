Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε τελικά καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, μετά από αναβολή της προηγούμενης εμφάνισής του λόγω θέματος υγείας.

Στην εκπομπή, οι δυο τους αντάλλαξαν φιλικές ατάκες και γέλια, ενώ η συζήτηση στράφηκε γύρω από τις πρόσφατες δηλώσεις περί βίας και τις κατηγορίες που είχαν ακουστεί για τον ηθοποιό.

Ο Νίκος Συρίγος αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Δάφνης Καραβοκύρη, η οποία είχε εκφράσει τον φόβο ότι ο Γκλέτσος θα μπορούσε να σηκώσει χέρι στη Σοφία σε προηγούμενο περιστατικό.

Ο ηθοποιός απάντησε με χιούμορ και αφοπλιστική λιτότητα: «Εγώ είμαι υπέρ της βίας; Μάλιστα. Εντάξει», τονίζοντας ότι δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να μιλήσει εκτενώς για τον εαυτό του, ειδικά εκτός δικαστηρίου.

Η Δάφνη Καραβοκύρη είχε δηλώσει ότι μετάνιωσε που δεν είχε τοποθετηθεί έγκαιρα για το περιστατικό και υπογράμμισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα έπρεπε να γίνονται ανεκτές, επισημαίνοντας τον φόβο της για την αντίδραση του Γκλέτσου στη Μουτίδου.