Ο Απόστολος Γκλέτσος βγήκε στα μπουζούκια με την παρέα του και διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, καθισμένος στα πρώτα τραπέζια. Μάλιστα, εντυπωσίασε τους θαμώνες όταν ανέβηκε στην πίστα και χόρεψε ένα δυναμικό ζεϊμπέκικο.

Ο επιτυχημένος ηθοποιός ανέβηκε στην πίστα και χόρεψε, ενώ ο Χρήστος Μάστορας τραγούδαγε το «Δεν θα ξαναγαπήσω» του αγαπημένου Στέλιου Καζαντζίδη.

«Είμαι πολύ ερωτευμένος και απόλυτα αυτή την περίοδο. Ο έρωτας μπορεί να βιωθεί σε όλες τις ηλικίες. Όσο μεγαλώνεις, γίνεται πιο συναισθηματικός, πιο βαθύς, πιο ανθρώπινος», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός πριν λίγο καιρό στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

