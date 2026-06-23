Σε κοσμική εκδήλωση βρέθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Απόστολος Γκλέτσος κι έκανε δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

Ο γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε για το πέρασμα του χρόνου και τα «σκοτάδια» που κουβαλάει με τον ίδιο να αναφέρεται στη σχέση που αναπτύσσει με τον Θεό όσο μεγαλώνει.

«Και ποιος δεν έχει σκοτεινά μονοπάτια, ποιος δεν έχει προβλήματα καθημερινότητας; Απλά όσο μεγαλώνει κανείς, λιγοστεύουν αυτά και βαδίζει προς το τέλος όλο και πιο χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί τα βρίσκει με τον εαυτό του και με τον Θεό», τόνισε ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Δεν είναι το θέμα να πιστεύεις στον Θεό, αναπτύσσεται μια σχέση. Τώρα στα 60 είναι αλλιώς τα πράγματα, πας αλλού, είναι άλλες οι σφαίρες», παραδέχτηκε ο ηθοποιός.

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