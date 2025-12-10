Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε πριν λίγες μέρες στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζονται φέτος ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας. Ο Απόστολος Γκλέτσος συνοδευόταν από την σύντροφό του, Ιζαμπέλα Αρβανίτη με την οποία φαίνεται να βιώνουν μια ευτυχισμένη περίοδο στη σχέση τους.

Στην παρέα του βρισκόταν και ο Λάκης Λαζόπουλος.

Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν δίστασε να σηκωθεί στα μέσα της βραδιάς, να ανέβει στην πίστα και να χορέψει ζεϊμπέκικο σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, όπου ερμήνευσε καταπληκτικά ο Χρήστος Μάστορας.

Το ζευγάρι, που είχε γνωριστεί το καλοκαίρι του 2021 και είχε περάσει μια φάση χωρισμού το 2022, αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του και πλέον απολαμβάνει τις δημόσιες εμφανίσεις, δείχνοντας πιο ευδιάθετο και ενωμένο από ποτέ.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -«Ήταν δύσκολο για τον Καραναστάση»: Ο Απόστολος Γκλέτσος μιλά για τον πόλεμο μέσω της Ζωής Κωνσταντοπούλου