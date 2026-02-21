Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή, «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 20/2. Ο επιτυχημένος ηθοποιός θέλησε, μεταξύ άλλων, μέσα από τον αέρα του ΣΚΑΪ να ζητήσει δημόσια συγγνώμη στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

«Στη “Γη της Ελιάς” μπήκα τα τελευταία δύο χρόνια εγώ αλλά, βέβαια, ήμουν ξανά με τα παιδιά. Κλείνω εξαετία στην Κύπρο αθροιστικά. Εκεί είμαστε σοβαροί, κάνουμε τη δουλειά μας. Αισθάνομαι πολύ αγάπη γι’ αυτό που κάνω, μ’ αρέσει. Ο Ανδρέας Γεωργίου θα συνεχίσει γιατί αυτό κάνει και το κάνει πάρα πολύ καλά. Και ο Ανδρέας Γεωργίου και η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου. Μ’ αρέσει που παίζει κιόλας ο Ανδρέας στη σειρά, γιατί το κάνει καλά», ανέφερε αρχικά για τη σειρά του Mega στην οποία πρωταγωνιστεί.

Με αφορμή αυτή τη δήλωση, ο Φάνης Λαμπρόπουλος βρήκε «πάτημα» για να αναφερθεί σε πρόσφατη δήλωση που είχε κάνει κατά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει ότι «θα προτιμούσε να μην παίζει στο Maestro ο μέγας Παπακαλιάτης».

«Θα σου πω. Ήταν η μια πολύ μεγάλη μα@ια μου που δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Και ζητάω συγνώμη. Ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη μπαρούφα αυτό που είπα τότε. Ήμουν ακόμα μέσα στην πολιτική, πάρα πολύ πιεσμένος από πράγματα και ήταν μπαρούφα. Έχω ορκιστεί να μη διατυπώσω ποτέ ξανά άποψη για συνάδελφο, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος», απάντησε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

