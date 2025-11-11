Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Απόστολος Λύτρας έχει ανοίξει νέα σελίδα στην προσωπική ζωή του, αφού τον περασμένο Ιούλιο παντρεύτηκε τη μεσίτρια Δώρα Παπαδοπούλου. Το ζευγάρι, που δείχνει πιο ευτυχισμένο από ποτέ, απαθανατίστηκε σε χαλαρή έξοδο στη Γλυφάδα, απολαμβάνοντας τη βόλτα και τα ψώνια του στα μαγαζιά.

Ο γνωστός ποινικολόγος και η σύζυγός του περπάτησαν χέρι-χέρι, με χαμόγελα και άνετη διάθεση, ενώ δεν έλειψαν και οι πιο τρυφερές στιγμές. Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τη Δώρα Παπαδοπούλου να του κάνει ένα… παιχνιδιάρικο κεφαλοκλείδωμα αγάπης, και να χαμογελάει.

Ο Απόστολος Λύτρας είχε μιλήσει, σε παλαιότερη συνέντευξή του, ανοιχτά για τη νέα του σύντροφο, λέγοντας: «Τη νέα μου σύντροφο την γνώριζα πολλά χρόνια, με στηρίζει. Δεν είναι εύκολο και για την ίδια, ξέρει τι άνθρωπος είμαι. Είναι μια εξαιρετική γυναίκα και την έχουν γνωρίσει τα παιδιά μου. Με στήριξε στη δύσκολη φάση της ζωής μου και πλέον με στηρίζει σαν σύντροφός μου. Ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται μια δεύτερη ευκαιρία όταν κάνει λάθος και ο χρόνος θα δείξει αν άξιζε αυτή η ευκαιρία».

Το ζευγάρι δείχνει να έχει αφήσει πίσω του τα δύσκολα και να απολαμβάνει τη νέα του αρχή, με κοινές δημόσιες εμφανίσεις που επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα στη σχέση τους.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

