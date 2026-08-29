Ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας και η σύζυγός του, Δώρα Παπαδοπούλου βρίσκονται στη Μύκονο, όπου διατηρούν εξοχική κατοικία για τις τελευταίες καλοκαιρινές τους βουτιές.

Η κάμερα του Mykonos Live TV και ο ρεπόρτερ Νίκος Κουρούμαλος τους συνάντησαν σε βραδινή τους έξοδο στα Ματογιάννια.

Σε μια σύντομη κουβέντα με τον δημοσιογράφο, ο Απόστολος Λύτρας αναφέρθηκε στη φετινή τουριστική κίνηση στη Μύκονο και στην ανάγκη να επιστρέψουν οι Έλληνες επισκέπτες στο νησί, ενώ σε ερώτηση για την ελληνική τηλεόραση σημείωσε: «Η ελληνική τηλεόραση δεν πάει καλά. Ο κόσμος της έχει γυρίσει την πλάτη και ασχολείται πιο πολύ με τις ιντερνετικές εκπομπές».

Υπενθυμίζεται ότι ο 53χρονος δικηγόρος και η μεσίτρια σύζυγός του, Δώρα Παπαδοπούλου, παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2025 σε γνωστό κτήμα στην Βάρη, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Αντί για την παραδοσιακή δεξίωση, το ζευγάρι διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό πάρτυ για περίπου 100 καλεσμένους, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση.

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