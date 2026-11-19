Ο Απόστολος Λύτρας έκανε τις πρώτες κοινές δηλώσεις με τη σύντροφό του, Ηλιάνα Μαχρέμη, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό». Ο γνωστός ποινικολόγος δεν δίστασε να αναφερθεί στη σχέση τους, στα σχόλια που έχουν γίνει για τη διαφορά ηλικίας τους, αλλά και στο ενδεχόμενο ενός νέου γάμου, δίνοντας τις δικές του απαντήσεις με αρκετή δόση χιούμορ.

Ο Απόστολος Λύτρας εμφανίστηκε χαλαρός μπροστά στην κάμερα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντησή του στα όσα είπε για εκείνον πρόσφατα η Φωτεινή Πετρογιάννη. Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία να αφήσουν πίσω τους όσα έχουν προηγηθεί και να τα βρουν κάποια στιγμή, ενώ στη συνέχεια σχολίασε με ειρωνική διάθεση τη συζήτηση γύρω από τη διαφορά ηλικίας με τη νέα του σύντροφο.

«Στην κ. Πετρογιάννη, που έχει beef μαζί μου, πρέπει κάποια στιγμή να τα βρούμε. Ασχολήθηκαν μαζί μου από την πρώτη φορά και όχι μετά το περιστατικό. Έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας, να το “χτυπήσετε” αυτό και να το σχολιάσετε. Αστειεύομαι, δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν έχουμε σκεφτεί τη συγκατοίκηση, είμαστε καλά και μέχρι εκεί, περνάμε καλά και δεν ενοχλούμε κανέναν. Δεν με απασχολούν καθόλου τα σχόλια για τη διαφορά ηλικίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φυσικά, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείπει το ερώτημα για το ενδεχόμενο ενός τέταρτου γάμου. Ωστόσο, ο Απόστολος Λύτρας δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του για το συγκεκριμένο θέμα και επέλεξε να αποφύγει την απάντηση με μια σύντομη ατάκα: «Άλλη ερώτηση», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας το ενδεχόμενο χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Από την πλευρά της, η Ηλιάνα Μαχρέμη μίλησε για τη δημοσιότητα που έχει αποκτήσει η σχέση τους και παραδέχτηκε ότι αρχίζει σταδιακά να συνηθίζει το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική τους ζωή. «Αρχίζω και το συνηθίζω, όλα καλά», δήλωσε, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τη νέα πραγματικότητα.

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