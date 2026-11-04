Λίγο μετά τον χωρισμό του από τη Δώρα Παπαδοπούλου, ο Απόστολος Λύτρας απασχολεί ξανά την επικαιρότητα με την προσωπική του ζωή. Ο γνωστός ποινικολόγος φαίνεται πως γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή, καθώς λίγους μόλις μήνες μετά τον τερματισμό της προηγούμενης σχέσης του, ερωτεύτηκε ξανά.

Πρόκειται για την Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη, ένα εντυπωσιακό μελαχρινό μοντέλο που δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας. Το όνομά της ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η οποία πρόβαλε στιγμιότυπο από κοινή τους έξοδο.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, το ζευγάρι διανύει τους πρώτους μήνες της γνωριμίας του και προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ.

Ο Απόστολος Λύτρας, πάντως, στέκεται στο πλευρό της νέας του συντρόφου, με τον ίδιο να απαθανατίζεται στην πρώτη σειρά πασαρέλας όπου συμμετείχε το μοντέλο, καμαρώνοντάς την.

Ο ποινικολόγος δεν πήρε το βλέμμα του από πάνω της, με το εντυπωσιακό μοντέλο να εμφανίζεται με μία λαμπερή εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα του κοινού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA VICKY MACHREMI (@ilianavickymachremi)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA VICKY MACHREMI (@ilianavickymachremi)

Ποια είναι η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη

Η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη κατάγεται από την Κατερίνη και έχει επιλέξει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο της ομορφιάς και της μόδας και είναι 32 ετών. Έχει σπουδάσει Αισθητική – Κοσμητολογία, αλλά και Σχέδιο Μόδας. Η εντυπωσιακή μελαχρινή έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ, ενώ το 2026 συμμετείχε στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe Greece, διεκδικώντας μια διάκριση στον χώρο των καλλιστείων.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με όνομα χρήστη @ilianavickymachremi, μοιράζεται φωτογραφίες και στιγμιότυπα που σχετίζονται με τη μόδα και την καθημερινότητά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA VICKY MACHREMI (@ilianavickymachremi)

Η εμφάνιση στο Deal και τα 15.000 ευρώ που κέρδισε

Αυτό που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη έχει περάσει και από την ελληνική τηλεόραση, όχι όμως ως μοντέλο ή παρουσιάστρια, αλλά ως παίκτρια σε ένα από τα γνωστότερα τηλεπαιχνίδια. Τον Δεκέμβριο του 2025 συμμετείχε στο «Deal», καταφέρνοντας μάλιστα να φύγει από το παιχνίδι με το ιδιαίτερα σημαντικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA VICKY MACHREMI (@ilianavickymachremi)

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Απόστολος Λύτρας: Νέα εμφάνιση με εντυπωσιακό μοντέλο έναν μήνα μετά τον χωρισμό από τη Δώρα Παπαδοπούλου