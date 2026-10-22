Νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή φαίνεται πως έχει ανοίξει ο Απόστολος Λύτρας, σχεδόν έναν μήνα μετά τον χωρισμό του από τη Δώρα Παπαδοπούλου, με την οποία είχαν παντρευτεί τον Ιούλιο του 2025. Ο γνωστός ποινικολόγος απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό της εκπομπής «Το Πρωινό» συνοδευόμενος από μια εντυπωσιακή μελαχρινή γυναίκα, η οποία, όπως αναφέρθηκε στον τηλεοπτικό αέρα, εργάζεται ως μοντέλο.

Η Νόρα Καούρη πρόσθεσε, μάλιστα ότι πρόκειται για μια νέα γνωριμία και ένα φλερτ στη ζωή του Απόστολου Λύτρα, χωρίς να διευκρινίζει, ωστόσο, αν οι δυο τους βρίσκονται σε σχέση πλέον. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά της.

Η νέα αυτή εμφάνιση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επιβεβαίωση του χωρισμού του από τη Δώρα Παπαδοπούλου, με την οποία η σχέση είχε ξεκινήσει ως μακροχρόνια φιλία πριν εξελιχθεί σε έρωτα.

Οι πρώτες πληροφορίες για τον χωρισμό του Απόστολου Λύτρα και της Δώρας Παπαδοπούλου έγιναν γνωστές στις 30 Σεπτεμβρίου, με την ίδια να επιβεβαιώνει λίγο αργότερα την είδηση. «Ναι, ισχύει ότι χωρίσαμε», είχε δηλώσει, χωρίς να θέλει να αποκαλύψει τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση. Αρχικά, ο ποινικολόγος είχε παρουσιάσει την κατάσταση ως έναν καβγά που πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, ωστόσο στη συνέχεια έγινε σαφές ότι οι δρόμοι τους είχαν χωρίσει.

Μάλιστα, στα τέλη Αυγούστου οι δυο τους είχαν πραγματοποιήσει κοινή εμφάνιση στη Μύκονο, όπου είχαν φωτογραφηθεί στα Ματογιάννια.

Όπως είχε μεταφέρει η Φωτεινή Πετρογιάννη, ωστόσο, η σχέση τους περνούσε ήδη κρίση, παρά τις κοινές διακοπές. Στη συνέχεια, παρατηρήθηκαν αλλαγές και στους λογαριασμούς τους στα social media, καθώς οι κοινές φωτογραφίες τους δεν εμφανίζονταν πλέον στα προφίλ τους.

govastiletto.gr – Χώρισαν ο Απόστολος Λύτρας και η Δώρα Παπαδοπούλου ένα χρόνο μετά τον γάμο τους!