Αναβλήθηκε για τις 8 Μαρτίου η δικαστική διαμάχη μεταξύ του Απόστολου Λύτρα και της Σοφίας Πολυζωγοπούλου, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου. Η υπόθεση αφορά την αγωγή ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ που έχει καταθέσει ο δικηγόρος κατά της πρώην συζύγου του.

«Ήταν δυο δικαστήρια, ήταν και οι απαιτήσεις της Σοφίας κατά του κυρίου Λύτρα. Ανεβλήθησαν και οι δύο. Η κυρία Πολυζωγοπούλου ζητούσε 600.000 ευρώ. Γίνονται συζητήσεις μήπως βρεθεί κάποια λύση στα οικονομικά και μόνο. Υπάρχει μια συζήτηση μέσω των δικηγόρων. Οι σχέσεις τους δεν έχουν αποκατασταθεί», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Αλεξανδρής.

Ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος της κ. Πολυζωγοπούλου στο Πρωινό:

Γιατί ζητά χρήματα ο ένας από τον άλλο;

Στην αγωγή του, ο Απόστολος Λύτρας ζητά από την πρώην σύζυγό του την επιστροφή των εξόδων του γάμου τους. Ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι εκείνη δεν εργαζόταν ούτε συνεισέφερε οικονομικά στο σπίτι, ενώ την κατηγορεί για μεγαλομανία, αδιαφορία για το παιδί τους και εμμονή με αισθητικές επεμβάσεις.

Ο ίδιος, ωστόσο, είχε διαψεύσει ζωντανά στην εκπομπή τα παραπάνω, δίνοντας τη δική του εκδοχή. Όπως εξήγησε, τα χρήματα που διεκδικεί δεν αφορούν έξοδα του γάμου, αλλά την αγορά ακινήτων που, λόγω τραπεζικής διένεξης, πέρασε στο όνομα της πρώην συζύγου του. Τώρα, ζητάει τη μεταβίβασή τους πίσω σε εκείνον. Σε περίπτωση άρνησής της, βάσει νόμου, θα πρέπει να του αποδώσει το 75% της αξίας που του αναλογεί.

