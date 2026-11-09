Απόστολος Λύτρας: Στα μπουζούκια με τη νέα του σύντροφο, Ηλιάνα Μαχρέμη – Τα τρυφερά τετ α τετ

Ο Απόστολος Λύτρας φαίνεται πως έχει γυρίσει νέα σελίδα στην προσωπική του ζωή, και πλέον δεν κρύβει τον έρωτά του για την εντυπωσιακή Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη.

Λίγο μετά το οριστικό τέλος του γάμου του με τη Δώρα Παπαδοπούλου και την πρώτη επέτειο που είχε συμπληρωθεί, ο γνωστός δικηγόρος προχώρησε μπροστά, κάνοντας φανερή τη νέα του σχέση και τραβώντας πάνω του όλα τα βλέμματα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι ζει τον έρωτά του στο έπακρο και δεν προσπαθεί πια να κρυφτεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Πρόσφατα, ο Απόστολος Λύτρας βρέθηκε σε επίδειξη μόδας για να στηρίξει τη σύντροφό του και να τη χειροκροτήσει από την πρώτη σειρά, καθώς περπατούσε στην πασαρέλα.

Πρόσφατα, η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» τους κατέγραψε σε βραδινή τους έξοδο στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Χρήστος Πάζης.

Εκεί, αδιάφοροι για τα αδιάκριτα βλέμματα και τα φλας, αντάλλαξαν παθιασμένα φιλιά και έδειχναν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, διασκεδάζοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη έχει μιλήσει Ααπό την πλευρά της, ανοιχτά για τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα του και τη σχέση τους: «Είναι πανέξυπνος, έχει καλή ψυχή, έχει ευαισθησία και είναι καλοσυνάτος.

Νιώθω τυχερή που τον γνωρίζω και θεωρώ πως πολλές γυναίκες θα ήθελαν να είναι στη θέση μου. Με θαυμάζει, είναι υποστηρικτικός, θεωρώ ότι καμαρώνει, του αρέσει και έχει καταλάβει τι άνθρωπος είμαι», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά.

govastiletto.gr – Απόστολος Λύτρας: Καμάρωσε τη νέα του σύντροφο που περπάτησε στην πασαρέλα του Athens Fashion Week!