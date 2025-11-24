Ο Απόστολος Λύτρας μίλησε σήμερα, Δευτέρα 24/11, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα» σχετικά με τα όσα έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες για τον αείμνηστο τραγουδιστή, Παντελή Παντελίδη και τα όσα συνέβησαν πριν τη μοιραία νύχτα του θανάτου του.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής που άφησε την τελευταία του πνοή στις 18 Φεβρουαρίου του 2016 όταν το αμάξι που οδηγούσε συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου στον ανισόπεδο κόμβο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά από τις τελευταίες δηλώσεις του Σπύρου Μαρτίκα.

Ο φαρμακοποιός, ο οποίος βοήθησε τις αρχές με το «ξεσπέκασμα» του εγκληματικού κυκλώματος ψευτοεπενδυτών που λειτουργούσαν στο καζίνο Λουτρακίου, στο οποίο έπεσε και ο ίδιος θύμα χάνοντας 700.000 ευρώ, υποστηρίζει ότι λίγες ώρες πριν το θανατηφόρο τροχαίο, ο Παντελής Παντελίδης είχε βρεθεί σε ένα από τα στημένα παιχνίδια του κυκλώματος, χάνοντας 250.000 ευρώ. Με τον ίδιο να τονίζει ότι αυτή ήταν η αιτία που ο τραγουδιστής μέθυσε εκείνο το βράδυ.

Ο Απόστολος Λύτρας, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση του τροχαίου του Παντελή Παντελίδη, αποκαλύπτει: «Καταρχάς θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε αυτό το παιδί που έφυγε από την ζωή, δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται κανείς την φήμη που είχε και τον θάνατό του για οποιονδήποτε λόγο. Από εκεί και πέρα για τις εξελίξεις της υπόθεσης, εμείς δεν σταματήσαμε ποτέ και πριν από την δήλωση του Μαρτίκα. Υπήρξε ένα δικαστήριο το οποίο αναβλήθηκε μια ημέρα πριν την δήλωση του Μαρτίκα, όπου οι δύο κοπέλες έχουν κάνει μήνυση στον μάρτυρα που είπε ότι έβαλε τον Παντελή Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού, και ότι από το αποτέλεσμα αυτής της δίκης θεωρώ θα κριθούν πάρα πολλά πράγματα.

Η υπόθεση και όταν εγώ την ανέλαβα είχε μπει στο αρχείο από μια εισαγγελική διάταξη, αυτό που έλειπε που το θεωρούσα πάρα πολύ σοβαρό ήταν με ποιους ήταν εκείνη την ημέρα. Δεν υπήρχε καμία κατάθεση από τα άτομα που τον είδαν πριν το τροχαίο. Ψάξαμε και βρήκαμε ποια άτομα ήταν εκεί με πολύ δυσκολία. Εγώ έμαθα ποια άτομα ήταν, δεν είμαι σε θέση να αναφέρω ποιοι ήταν, ήρθαμε σε επαφή και δύο από αυτούς δέχτηκαν να καταθέσουν. Ο ένας είναι αυτός που είπε ότι είδε τον Παντελή αφού είχε πιεί να πέφτει λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο και τον σήκωσε και τον έβαλε στη θέση του συνοδηγού. Το παντελόνι του Παντελή είναι γεμάτο με χαλίκια από το σημείο που είχε πέσει, αυτό είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Πράγματι αυτό που ανέφερε ισχύει. Έχει καταθέσει και το περίεργο είναι ότι τέθηκε ως όψιμος από το δικαστήριο.

Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει ποτέ, ουκ αλίμονο ένας Εισαγγελέας έκρινε χωρίς να γίνει ζωντανή διαδικασία ποτέ, ότι ένας μάρτυρας είναι όψιμος. Αυτή τη στιγμή αυτή η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο. Περιμένουμε αυτό το δικαστήριο για να δούμε αν αυτά που είπε ο μάρτυρας ανάλογα με την έκβαση της υπόθεσης, αν μπορεί να ξανά ανοίξει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι περιμένουμε την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου που οι δύο κοπέλες έχουν κάνει μήνυση στον μάρτυρα. Να σας πω μια κουβέντα, υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία, η θέση που υπήρχαν τα καθίσματα, το DNA, δεν το έχω ξαναδεί αυτό, με μια διάταξη εισαγγελέα να μπαίνει αυτή η υπόθεση στο αρχείο. Όποιον συνάδελφό μου και να ρωτήσετε θα δείτε ότι έχει την ίδια άποψη.

Θα έπρεπε αυτή η υπόθεση να οδηγηθεί στο δικαστήριο και από εκεί και μετά να βλέπαμε τι θα συμβεί. Με μια εισαγγελική διάταξη χωρίς να έχει μπροστά τους εμπλεκόμενους, δικαστές, είναι αδιανόητο ότι αυτή η υπόθεση μπήκε κατευθείαν στο αρχείο. Να σας πω το εξής: Είναι άσχετο θέμα με το τι ποσό μπορεί να έχασε ο Παντελίδης, αυτό είναι το ηθικό κομμάτι, δεν είναι ουσιαστικό νομικό κομμάτι. Κανείς να μην εκμεταλλεύεται τη μνήμη και τη λάμψη αυτού του παιδιού, προκειμένου να κάνει ένα πυροτέχνημα και να ασχοληθούν όλοι με αυτό. Θα ήθελα να μην εμπλακώ στην υπόθεση με τον Σπύρο Μαρτίκα, αυτό που είχα να σας πω ήταν αυτό. Οι δυο κοπέλες λένε ότι εξ αρχής ο Παντελής Παντελίδης μπήκε στην θέση του οδηγού».

