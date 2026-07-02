Ο Απόστολος Ρουβάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, με αφορμή τη συνεργασία του με νέο χώρο εστίασης, αναφερόμενος τόσο στην οικογενειακή του καθημερινότητα, όσο και στη σχέση που είχε με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Σάκη Ρουβά, στα παιδικά τους χρόνια.

Ο γνωστός σεφ αποκάλυψε ότι, παρά το επάγγελμά του, στην καθημερινότητα του σπιτιού το μαγείρεμα αναλαμβάνει κυρίως η σύζυγός του, Φανή Γιαβρίδου, καθώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον κρατούν αρκετές ώρες εκτός σπιτιού.

Στη συνέχεια, κλήθηκε να απαντήσει αν έχει κληρονομήσει το μουσικό ταλέντο του αδελφού του, αλλά και ποιος από τους δύο είχε μεγαλύτερη επιτυχία στα μαθητικά τους χρόνια.

«Το καλό είναι ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να τραγουδήσω. Το έχω κάνει μία-δύο φορές, αλλά ευτυχώς το θυμούνται λίγοι και καλό είναι να μείνει έτσι», είπε με χιούμορ.

Μιλώντας για τη σχέση τους όταν ήταν παιδιά, εξήγησε πως η διαφορά ηλικίας δεν τους επέτρεπε να βρίσκονται στο ίδιο σχολικό περιβάλλον, αφού ο Σάκης φοιτούσε στο Γυμνάσιο όταν εκείνος ήταν ακόμη στο Δημοτικό.

«Δεν είχαμε κοινό έδαφος για να ξέρω ποιος είχε περισσότερες κατακτήσεις. Ο Σάκης, ως μεγαλύτερος αδελφός, δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του όταν έβγαινε με την παρέα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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