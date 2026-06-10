Ο Απόστολος Ρουβάς ανακοίνωσε, σε νέο βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, στους followers του ότι θα τον βρίσκουν πλέον σε νέο ιταλικό στέκι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Πλέον, θα με βρίσκετε εδώ», ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων στο βίντεο που δημοσίευσε. Οι διαδικτυακοί του φίλοι του ευχήθηκαν καλή αρχή στα σχόλια, ενώ like στην ανάρτησή του έκανε και ο αδερφός του, Σάκης Ρουβάς.

Η νέα ανάρτηση του Απόστολου Ρουβά ήρθε λίγο μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του κλεισίματος της πιτσαρίας που είχε ανοίξει στην Ηλιούπολη.

Ο Απόστολος Ρουβάς θέλησε, σε εκείνη την ανακοίνωση, να αποχαιρετήσει τους πελάτες που τον είχαν στηρίξει, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του.