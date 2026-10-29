Κύμα θετικών σχολίων προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που απεικονίζει την Κατερίνα Στανίση να τραγουδά μπροστά στο ταμείο ενός σούπερ μάρκετ.

Την ανάρτηση έκανε χρήστης του Instagram, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Γιατί στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς βρίσκεις και Στανίση». Όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια μέσα από τις απαντήσεις στα σχόλια, η αγαπημένη τραγουδίστρια ερμήνευσε την επιτυχία της «Τότε» σε κατάστημα της περιοχής του Κολωνού.

Μερικά από τα σχόλια κάτω από το βίντεο

«Γυναικάρα ❤️ μπράβο της που δεν παραμορφώθηκε σαν κάτι άλλες… μπράβο για τις ρυτίδες μπράβο που είναι αβαφτη χωρίς μανικιούρ μπράβο που δεν ντρέπεται μπράβο.. μπράβο…τι να πεις φωνάρα», «Στανίση θεάρα την αγαπώ γιατί είναι αυθεντική», «ο χρόνος δεν διαπραγματεύεται… περνάει ! Όμορφος Άνθρωπος κ στην νιότη της κ τώρα ! Αγαπούμε Κυρία Στανίση», «θεαρα παιδιά γνήσια λαϊκή τραγουδίστρια, ούτε ψωνίστηκε ποτέ, ούτε τίποτα. Η γυναίκα τραγούδησε και διασκέδασε τον κόσμο ως μια δουλειά που κάνουμε όλοι. Μπράβο της!», «ο ορισμός της αυθεντικότητας αυτή η γυναίκα! Φωνάρα, ψυχάρα και μεγάλη αγωνίστρια! Respect!» ήταν μερικά από τα σχόλια για την Κατερίνα Στανίση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Τζένη Λαυρέντη (@jennylavrenti)

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