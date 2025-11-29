Η Φαίη Σκορδά παρευρέθηκε, το βράδυ της Παρασκευής 28/11, σε εκδήλωση για το Make a Wish και εκεί την συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του Mega, Χαμογέλα και Πάλι, στην οποία έκανε δηλώσεις με χαμόγελο. Μίλησε για ένα απρόοπτο που της συνέβη πριν βρεθεί στο event, με τον κόσμο γύρω της να ξεσπά σε γέλια.

Η ίδια είπε χαρακτηριστικά: «Έπρεπε να διαλέξω το φόρεμα, δεν είχα χρόνο και δεν πρόλαβα να διαλέξω. Ήταν πιεσμένη εβδομάδα. Μου τα έστειλαν σπίτι και επέλεξα αυτό. Πήγα να το κουμπώσω αλλά δεν ήταν κανείς στο σπίτι. Θέλω να ευχαριστήσω την γειτόνισσά μου τη Μαρία» και εξήγησε ότι την πήρε τηλέφωνο και ενώ εκείνη ήταν στη Γλυφάδα στην παραλία, επέστρεψε στη πολυκατοικία τους και την βοήθησε.

Ακόμη, εξήγησε γελώντας: «Στη μέση του δρόμου είχε σταματήσει με αλάρμ, κατέβηκα κάτω, βγήκε από το αμάξι και προσπαθούσε να με κουμπώσει».

Αμέσως μετά την προβολή του βίντεο, η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε το λόγο και επισήμανε με χιούμορ ότι μάλλον για να μη δεχθεί πιο προσωπικές ερωτήσεις η παρουσιάστρια, επέλεξε να μιλήσει για αυτό το επικό σκηνικό.

govastiletto.gr – Βίκυ Παγιατάκη: Η αποκάλυψη της αστρολόγου για τη Φαίη Σκορδά – «Έχω μείνει, την παίρνω τηλέφωνο και μου λέει…»