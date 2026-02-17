Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και έντονα συναισθήματα, η Άννα Φλωρινιώτη μιλά για τη ζωή της μετά τις μεγάλες απώλειες του πατέρα και του αδερφού της, την καθημερινότητά της και τη δουλειά που της έδωσε δύναμη να συνεχίσει.

Σε συνέντευξή της στην Espresso, η Άννα εξηγεί πως η εργασία έγινε για εκείνη σωσίβιο: «Εκείνο το καλοκαίρι που έφυγε ο μπαμπάς μου αποφάσισα να πάω να βοηθήσω μια φίλη μου στο κομμωτήριο της. Αρχικά για λίγο, αλλά έμεινα. Η δουλειά με κράτησε, με βοήθησε να μην καταφύγω σε φάρμακα και να ξεπεράσω τις δύσκολες μέρες».

Η ίδια παραδέχεται πως οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες: «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, έκλαιγα συνέχεια. Πήγα σε ψυχοθεραπευτή και είχα δυο επιλογές: ή να ξεκινήσω φαρμακευτική αγωγή ή να ασχοληθώ με τη δουλειά και τη γυμναστική για να κουράζομαι και να κοιμάμαι. Διάλεξα να δουλεύω».

Η Άννα θυμάται ακόμα τα προηγούμενα επαγγέλματά της, από γραφείο συνοικεσίων μέχρι ΠΡΟ-ΠΟ: «Μου άρεσε πάντα να δοκιμάζω πράγματα, να είμαι δημιουργική. Δεν με ενδιέφερε τι θα πει ο κόσμος. Σημασία είχε να είμαι εγώ καλά».

Όσο για τον πόνο από τις απώλειες, η ίδια τον περιγράφει ρεαλιστικά: «Δεν ξεπερνιέται ποτέ. Μαθαίνεις απλώς να ζεις μαζί του. Τώρα μπορεί να ακούσω τη φωνή του μπαμπά μου και να μη με πειράξει τόσο, πριν όμως πάθαινα σοκ. Μαθαίνεις να κουβαλάς τον πόνο χωρίς να σε καταστρέφει».

