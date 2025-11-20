Σύμφωνα με τις νέες αποκαλύψεις, η κατάθεση της Βρισηίδας Ανδριώτου ρίχνει φως στις δραματικές στιγμές που έζησε το ζευγάρι, με αποκορύφωμα την απόπειρα αυτοκτονίας του Σπύρου Μαρτίκα.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου, στην κατάθεσή της που προβλήθηκε στο “Live News” του Mega, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο την απόγνωση του τότε συντρόφου της, Σπύρου Μαρτίκα, όταν συνειδητοποίησε την απάτη και την απώλεια των 720.000 ευρώ.

Τι κατέθεσε η Βρισηίδα Ανδριώτου για τον Σπύρο Μαρτίκα

«Ιούλιο δέχομαι τηλεφώνημα από τον Σπύρο γύρω στις 5:30 το πρωί. Τον ακούω όπως δεν τον έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Τρομαγμένο, σε πανικό, γιατί του επιτέθηκαν με όπλα δύο τύποι και να μου περιγράφει την ιστορία έτσι όπως έγινε. Ότι πληρώθηκε με πλάκες χρυσού από το ξενοδοχείο του Λουτρακίου την Παρασκευή, ότι ο υπαρχηγός ήταν συνέχεια μαζί του, ότι πέρασε και τον πήρε από το φαρμακείο του ξημερώματα Δευτέρας συγκεκριμένη ώρα, ότι κοντοστάθηκε με το αυτοκίνητο που εκείνος οδηγούσε, σε ένα σκοτεινό σημείο χωρίς λόγο, λίγα μέτρα πιο κάτω με τον υπαρχηγό που δεν τον άγγιξαν, ενώ ο Σπύρος Μαρτίκας ήταν μέσα στα αίματα, από τα χτυπήματα με τα όπλα.

Το βράδυ, μέσα από την κάμερα βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια, έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω από το ηχείο της κάμερας. Ειδοποίησα την αδερφή του, για να μη ζήσουμε ακόμα χειρότερα γεγονότα. Απόγνωση και απελπισία ξαφνικά σε όλη μας τη ζωή. Πανικός και τρόμος. Τα παράτησα όλα, πήρα το πρώτο αεροπλάνο και γύρισα αμέσως από τη Μυτιλήνη», αναφέρει μεταξύ άλλων στην κατάθεσή της η Βρισηίδα.

