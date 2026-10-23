Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε ο Αργύρης Αγγέλου το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός παραχώρησε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη, αναφερόμενος στην κεντρική θέση που κατέχει το θέατρο στη ζωή του, στη μελαγχολική πτυχή του εαυτού του, καθώς και στις προσωπικές του σχέσεις. Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στις μεγάλες θυσίες που χρειάστηκε να κάνουν οι γονείς του προκειμένου να μεγαλώσουν εκείνον και τα τέσσερα αδέλφια του.

«Είμαι σε καλή και δημιουργική φάση και σ’ αυτό ευθύνεται ότι κάνω πράγματα που μ’ αρέσουν και με γεμίζουν πολύ. Εξακολουθώ να κάνω θέατρο σταθερά, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί ό,τι και να κάνω γύρω γύρω, η βασική μου δουλειά πάντα θεωρούσα ότι είναι το θέατρο», ανέφερε αρχικά ο Αργύρης Αγγέλου.

«Δεν έχει περάσει σεζόν που δεν κάνω θέατρο. Δεν μπορώ να μην κάνω θέατρο. Μπορεί να κάνω εφτακόσια πράγματα, αλλά αν δεν κάνω θέατρο αισθάνομαι ότι δε δουλεύω. Έχει τύχει να κάνω ακόμα και αν η πρόταση δε με ενθουσιάζει. Για να κινείται η μηχανή η εσωτερική μου. Αισθάνομαι ότι αν σταματήσω, αυτό θα με πάρει από κάτω. Και δεν θέλω να με πάρει από κάτω», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

«Μου το ‘χε πει η Κάτια Δανδουλάκη αυτό. Μου είχε πει, δε θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί την Κάτια την αγαπάω, τη λατρεύω, τη θαυμάζω απεριόριστα. “Αργυράκο μου, η μηχανή, να μην ξεχάσεις ποτέ ότι πρέπει συνέχεια να κινείται”. Η μηχανή πρέπει να κινείται, όπως το μεταφράζει ο καθένας αυτό. Είτε το μια δουλειά φέρνει την άλλη, που είναι μεγάλη αλήθεια, είτε η ενεργοποίηση που παθαίνεις η εσωτερική, που είσαι συνέχεια σε μια εγρήγορση, για να νιώθεις δημιουργικός και χρήσιμος», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Αργύρης Αγγέλου.

Τέλος, ο ηθοποιός ρωτήθηκε και για την προσωπική του ζωή, λέγοντας: «Με ρωτάς σε μια πολύ κομβική φάση της ζωής μου τώρα. Κοίταξε, δεν έχω ευτυχήσει να έχω φτάσει σε τέτοιου είδους δίλημμα. Έχει τύχει να κάνω μακροχρόνιες σχέσεις στη ζωή μου. Μεγάλη μία έχω κάνει. Τύπου εφτά, οχτώ χρόνια. Δεν με έχει αξιώσει ο Θεός μέχρι τώρα να είμαι σε μια σχέση είκοσι χρόνια για να σου πω πώς αντιμετωπίζεται αυτό».

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