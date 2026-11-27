Με μια σύντομη αλλά γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Αργύρης Αγγέλου τη Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία έφυγε από τη ζωή, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο με προβλήματα υγείας.

Η κοινή τους συνεργασία στις «Σαββατογεννημένες»

Ο Αργύρης Αγγέλου θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Γιώργου Καπουτζίδη για την απώλειά της και πρόσθεσε τη φράση «Αντίο, μαμά», μαζί με ραγισμένες καρδιές.

Η προσφώνηση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί πριν από περισσότερα από 20 χρόνια στην αγαπημένη κωμική σειρά του MEGA «Σαββατογεννημένες». Εκεί, η Μάγδα Τσαγγάνη είχε υποδυθεί τη μητέρα του τηλεοπτικού χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο Αργύρης Αγγέλου.

Έτσι, με δύο μόνο λέξεις, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε έναν ρόλο που τους είχε συνδέσει τηλεοπτικά και αποχαιρέτησε τη συνάδελφό του.

Govastiletto.gr – Αργύρης Αγγέλου: «Δεν με έχει αξιώσει ο Θεός μέχρι τώρα να είμαι σε μια σχέση 20 χρόνια»