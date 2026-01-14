Καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno του Mega βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (14/1) ο Αργύρης Αγγέλου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά.

Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το επετειακό επεισόδιο της σειράς Παρά Πέντε, ενώ αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τον Γιώργο Καπουτζίδη.

Αρχικά, μιλώντας για το επετειακό επεισόδιο της σειράς, εξέφρασε τη χαρά του για το αποτέλεσμα, λέγοντας ότι δεν περίμενε πως μετά από 20 χρόνια θα είχε την ευκαιρία να συναντηθεί ξανά τηλεοπτικά με τους υπόλοιπους ηθοποιούς για την αγαπημένη σειρά.

«Δεν φανταζόμουν ότι μετά από 20 χρόνια θα μου δινόταν τέτοια ευκαιρία να το ζήσουμε ξανά. Ήταν σαν να διακτινιστήκαμε στον χρόνο. Τώρα θεωρώ πως όλοι είμαστε πιο όμορφοι μετά από 20 χρόνια», ανέφερε αρχικά ο Αργύρης Αγγέλου.

Και πρόσθεσε: «Από τη στιγμή που το είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης μέχρι και το τηλεφώνημα ήταν ένα πέρασμα χρόνου. Δεν μπορούσαμε να έχουμε δεύτερη σκέψη. Θέλαμε όλοι να κλείσει κάπως αυτός ο κύκλος… Θα μου έλειπε αν δεν γινόταν αυτό».

