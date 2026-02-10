Ένοχος κρίθηκε ο Λάμπρος Φιλίππου από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, το οποίο εξέδωσε την απόφασή του τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου. Μετά από μια πολύκροτη διαδικασία που συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο, η ετυμηγορία ανακοινώθηκε μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης

Το δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία (4-3) ένοχο τον Λάμπρο Φιλίππου για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο νεαρών γυναικών. Η απόφαση ήρθε έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο και χαρακτηρίστηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, τόσο για τις καταγγέλλουσες όσο και για το περιβάλλον του κατηγορούμενου με ανθρώπους και από τις δύο πλευρές να ξεσπούν σε κλάματα.

Στον Λάμπρο Φιλίππου αναγνωρίστηκε, επίσης κατά πλειοψηφία, το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, ενώ του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή έως την εκδίκαση της έφεσης. Παράλληλα, του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, πρόταση που είχε καταθέσει και η εισαγγελέας της έδρας.

Η δημόσια τοποθέτηση του Πανταζάρα μετά την απόφαση

Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Αργύρης Πανταζάρας προχώρησε σε μια δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα προσωπικά του social media, εκφράζοντας με έντονο τρόπο τη δικαίωσή του για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σε ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Σήμερα άλλαξε ο κόσμος, it was about time. Ένοχος. Βιαστής ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση. Ποτέ δεν ήταν δάσκαλος, ποτέ ηθοποιός, ποτέ σκηνοθέτης. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να καταστρέψει ό,τι αγαπάμε και ό,τι πιο όμορφο έχουμε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο που ανήρτησε είχε σβήσει τις λέξεις «ηθοποιός» και σκηνοθέτης», δίπλα στο όνομα του Λάμπρου Φιλίπου.

Θυμίζουμε πως κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Λάμπρος Φιλίππου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, πως υπήρξε εργαλειοποίηση του κινήματος #MeToo από τις καταγγέλλουσες.

Η υπερασπιστική του γραμμή, ωστόσο, δεν έπεισε την πλειοψηφία του δικαστηρίου.

govastiletto.gr -Αργύρης Πανταζάρας – Σίσσυ Τουμάση: Βραδινή έξοδος στο Θέατρο Μικρό Χορν